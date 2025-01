Quale miglior modo di inaugurare la propria casa se non con una bella vittoria? È quello che è successo al Quartu C5 che questo pomeriggio, nel corso della seconda giornata di ritorno di Serie B girone E, ha conquistato i tre punti al PalaBeethoven a discapito della capolista Laurentino. 5-3 il risultato finale di una partita iniziata timidamente da parte di entrambe le compagini, per poi trasformarsi in una gara maschia, senza esclusione di colpi. Per mandare KO la prima della classe sono bastati i gol Sanna (sua la rete che ha sbloccato il match), Serginho con un tiro libero allo scadere del primo tempo, Murroni, Coni e Cau. A dare manforte ai padroni di casa è stato il pubblico, circa 500 persone, che hanno risposto presente alla chiamata della squadra quartese.

La vittoria odierna consente a Serginho e soci di tenere aperta la corsa per la vetta in campionato, mantenedo la seconda posizione in classifica con 22 punti, a -4 dalla prima piazza, per i momento sempre tra le mani del Laurentino. E proprio capitan Serginho ha commentato così la partita: «Giocare contro la prima in classifica davanti al nostro pubblico e nella nostra casa ci ha dato tanto entusiasmo, ma sapevamo che dovevamo comunque mantenere alta la concentrazione, facendo attenzione a non innervosirci. Siamo riusciti a fare una grande partita con pochi errori. Loro sono una bella squadra e sapevamo che vincere non sarebbe stato facile». Il supporto dagli spalti è stato fondamentale per questo incontro così delicato che, per la seconda volta (anche all'andata era stata conquistata la vittoria per 6-1), ha visto il Quartu trionfare. Dal campo l'affetto dei tifosi si è fatto sentire: «È stato stupendo vedere la tribuna piena e ricevere tutta questa stima da parte della nostra gente. - ha proseguito Serginho - E poi poter entrare nel parquet accompagnati dai bambini del nostro settore giovanile, ci ha dato una carica in più per fare bene».

​​​​​Ora domenica di riposo per poi riprendere gli allenamenti nel pomeriggio di lunedì. Prossima avversaria la Cures, per il secondo scontro diretto per la corsa al primo posto.

