Tutto secondo programma nei tornei di serie B e C femminile di basket. Vincono le prime della classe e le seconde non mollano la presa.

Serie B. Nel testa coda del campionato, la Iannas Virtus Cagliari si impone nettamente contro la Costruzioni Valentino per 89 a 28. Partita archiviata già nel primo quarto, quando le cagliaritane volano sul 28-6 del 10’. Divario che aumenta progressivamente fino alla sirena finale. Tra le cagliaritane ben 6 giocatrici in doppia cifra (Caschili è la migliore, assieme a Galluccio dell’Alghero, con 12 punti). Vittoria anche per l’immediata inseguitrice Mercede Alghero che tra le mura di casa si impone contro l’Astro per 98-67. Partita sempre comandata dalle padroni di casa che chiudono all’intervallo sul 47-34. Nella seconda parte di gara nuovo strappo e allungo fino al 98-67 finale. Ritorna al successo anche l’Antonianum Quartu che tra le mura di casa si impone contro il Basket 90 per 58-51. Vittoria di misura del San Salvatore Selargius, contro la Dinamo 2000 per 52-47. Partita guidata dalle padroni di casa che all’intervallo, chiudono sul 28 a 20. Reazione ospite dopo la pausa lunga (35-32 al 30’) ed equilibrio fino al 40’. È delle sassaresi la migliore realizzatrice, con Loriga a quota 22. Chiude il quadro delle gare il colpo esterno del Su Planu, contro lo Spirito Sportivo, per 35-50.

Serie C. Predominanza di colpi esterni, ben 3, nelle 4 partite del girone. Tra queste la bella vittoria della capolista New Basket Ploaghe che ritorna in campo espugnando il parquet della Aragon Coral Alghero per 41-64. Ospiti che allungano già nel primo quarto sul 13-24. Algheresi che reggono l’urto nella seconda frazione e il risultato all’intervallo è di 26-38. Nella seconda parte la New Basket Ploaghe trova con maggior continuità la via del canestro rispetto alla Coral, allungando fino al 41-64 finale. Miglior realizzatrice della sfida è Capece, con 18 punti. Tra le inseguitrici vince la Ferrini Quartu, sul campo del Nuovo Basket Oristano, per 43-71. Le quartesi controllano la partita sin dal primo quarto (8-19 al 10’). Il divario si allarga anche nel secondo e terzo quarto, fino al 36-57 del 30’. L’ultimo quarto è di controllo fino al 43-71 finale. Miglior realizzatrice è Pani, del Nuovo Basket, con 19 punti. Colpo esterno del Nuoro che batte di misura il Basket Quartu per 45-49. Nuoresi trascinate dalla coppia Onnis-Porcu, che hanno firmato rispettivamente 19 e 14 punti. Chiude il quadro delle partite la netta vittoria del Nulvi, contro Assemini (57-28).

