Negli anticipi di Promozione vincono Arborea, Paulese e San Teodoro.

Girone B. L'Arborea si è imposta sull'Ozierese per 3-2. Con lo stesso risultato, la Paulese ha vinto contro il Sadali. L'Arborea e la Paulese salgono al secondo posto con 13 punti.

Girone C. Pareggio (0-0) tra Calangianus e Lanteri, con i galluresi che si portano a due punti da Tempio e Usinese. Per il Calangianus, si tratta comunque di un mezzo passo falso. Colpaccio del San Teodoro che vince a Porto Cervo per 3-1, portandosi a nove punti.

