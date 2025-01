È il Sant’Elena ad aggiudicarsi la partita di cartello della prima giornata di ritorno del Girone A di Promozione. Al “Lixius” di Lanusei, i quartesi piegano 1-3 la capolista e dimezzano il distacco, ora di soli tre punti. Le reti di Zeby (doppietta) e Iesu su rigore per i biancoverdi, di Martins per i padroni di casa. E il campionato è aperto più che mai, con il Lanusei che ha dilapidato quasi tutto il vantaggio arrivato anche a otto punti.

Settima vittoria di fila, come per il Sant’Elena, anche per il Tortolì che espugna (0-2) il campo della cenerentola Villamassargia e si porta a quattro lunghezze dalla prima piazza. A segno Oses e Rodrigues.

Il Castiadas cade (0-1) in casa col Terralba. Decisiva la rete di Ciarniello su rigore. Per la Tharros solo un pareggio (1-1) sul campo dell’Atletico Masainas. Uccheddu porta avanti la squadra di casa, poi Piras firma l’1-1. Pari (2-2) anche per il Cus Cagliari ad Arborea. Cagliaritani per due volte avanti con Serra e Siddu e sempre raggiunti dai gialloblù grazie alle marcature di Angioni e Atzeni.

Prezioso successo (2-1) per l’Atletico Cagliari davanti alle mura amiche con l’Uta. La squadra di Tonio Madau sblocca il risultato con Tumatis e raddoppia con Secci. L’ex Castiadas Ridolfi accorcia la distanza su rigore.

A Serramanna, la Villacidrese supera (0-2) il Pirri. In coda colpo salvezza in Orrolese-Selargius: la squadra di Marco Marcialis si è imposta per 3-0, reti di Serio (doppietta) e Mura. Si gioca domani, alle 15, Guspini-Idolo.

Nell’anticipo del Girone B di Promozione, la capolista Buddusò ha travolto (3-0) la Macomerese e ha un vantaggio di nove punti su Coghinas e Bonorva in attesa delle gare di domani.

