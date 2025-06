La “Istedda Ducati Athletic - Canottieri Ichnusa”, scuola Sup della Sardegna, è tra le prime 3 squadre nazionali di “Stand Up Paddle”, lo sport emergente tra i più amati dell’estate e non solo. Una disciplina che ha nella sua massima espressione il Sup Race, la Formula 1 della categoria: tavole ad altissime prestazioni, dove le aziende internazionali si misurano sfornando prodotti estremamente evoluti, materiali ultraleggeri e resistenti su cui salire sopra e pagaiare, in un connubio fra equilibrio, tecnica, prestazioni fisiche e tattiche di gara. “Istedda” è oggi anche squadra nazionale Sic Maui, con sede a Cagliari negli spazi della Canottieri Ichnusa, a Su Siccu, con cui si è creata una collaborazione che permette di gareggiare sia sul circuito Fissw, per i titoli nazionali e di categoria, e Icf per il mondiale, che quest’anno sarà ad Abu Dhabi.

Il bilancio. Un 2024 nel quale sono arrivate 5 medaglie di categoria e 25.383 punti con un quarto posto come miglior squadra. “Quest’anno – commenta Francesco Usai, presidente di Istedda - abbiamo già raccolto 32.700 punti e siamo saldi al terzo posto con una gara ancora da svolgere; 11 atleti in campo, provenienti da tutta la Sardegna e dal resto d’Italia. Due, Nasiri e Giglione, hanno già il titolo in mano, Baldantoni e Scanu si giocano la vittoria nella categoria “Veteran” all’ultima gara, così come Atzori nella Gran Kahuna donne”. Inoltre, lo stesso Usai mantiene il titolo di vicecampione nazionale “Gran Kahuna”, ma dovrà confrontarsi con altri campioni, tra cui Mandoloni, Gasbarro e i compagni di squadra Santoro e Codella. Alessandra Corona, infine, categoria “Senior”, atleta con Diabete, si trova nella categoria di Cecilia Pampinella e attualmente occupa il quinto posto di categoria.

La società. “Istedda” – prosegue Usai - in due anni ha ottenuto importanti e incredibili successi”. Un’impostazione organizzativa molto orientata alla valorizzazione degli atleti, implementazione mediatica dedicata all’aspetto sportivo e race, gestione e pianificazione manageriale e operativa di cui si occupa Francesco Usai, presidente e istruttore Fissw e Opes che compete con gli altri atleti. “Nello scorso anno – conclude Usai - siamo andati molto bene, ma nel 2025 è letteralmente avvenuto un miracolo che ci ha trasformato nella squadra master più forte d’Italia e tra le prime 3 in assoluto. Come istruttore federale, insieme a Massimo Giglione, ho curato la preparazione tecnica e gestionale della squadra ottenendo rispetto, amicizia e collaborazione con altre scuole nazionali. A inizio anno è entrato in squadra il vicecampione mondiale Reza Nasiri, il campione nazionale Giorgio Baldantoni e altri atleti che hanno rafforzato ulteriormente il gruppo”.

