Tanto equilibrio finora nei due gironi del campionato regionale di Promozione di calcio. Dopo undici giornate non sono infatti emersi grossi distacchi.

Nel girone A, Monastir e Castiadas guidano a braccetto la classifica dopo essersi avvicendate. Proprio nella scorsa giornata la squadra del Sarrabus ha agganciato gli uomini di Marcello Angheleddu.

Le prime inseguitrici sono due società cagliaritane, il Cus Cagliari terzo a soli due punti dalla vetta e la matricola Calcio Pirri staccata di tre lunghezze. Non sono distanti Terralba, Tortolì, Arborea, Lanusei, Guspini e Orrolese. Tutte queste dieci squadre sono infatti racchiuse in un fazzoletto di sette punti.

«Ogni domenica ci sono delle sorprese», dice l'allenatore del Calcio Pirri, Paolo Busanca che sta ottenendo grandi risultati con la sua squadra. «Non ci sono mai partite dall’esito scontato. C’è tanto equilibrio. Lo dimostra la classifica che è cortissima. Non è facile fare pronostici in questo momento». Anche nella parte bassa le concorrenti per la salvezza sono vicinissime, ad eccezione del Gonnosfanadiga che naviga nell’ultima posizione con appena tre punti e senza vittorie ma che sta dando segnali di ripresa. «Tutto può ancora succedere», continua Busanca. «Per quanto ci riguarda stiamo andando oltre le più rosee delle aspettative. L’obiettivo resta la salvezza. Non dobbiamo minimamente decontrarci. Intanto il direttore sportivo rossoblù Stefano Siddi ha ingaggiato l’attaccante Alessio Mastromarino, classe 1993, proveniente dal Cus Cagliari.

Nel girone B, dopo una lunga rincorsa la Nuorese è in testa per la prima volta in solitaria. La squadra barbarcina ha staccato il Sennori proprio in vista dello scontro diretto in programma venerdì prossimo a Sennori. Sono due i punti che separano le due formazioni. A meno tre dall’ex nobile del calcio sardo c’è la coppia Usinese-Lanteri. In leggero ritardo l’Alghero.

