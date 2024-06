Marco Lantieri è il nuovo allenatore della prima squadra di calcio del Cus Cagliari per il prossimo campionato di Promozione.

Il mister arriva a “Sa Duchessa” con una grande esperienza alle spalle. Giocatore di grande qualità, ha iniziato la sua esperienza come responsabile del settore giovanile del Guspini. Sono seguiti altri due anni sulla panchina della squadra Allievi Elite della Sigma e sei anni nel settore giovanile del Cagliari calcio tra Under 14 e Under 17.

Nella sua carriera da calciatore Marco Lantieri ha giocato in serie C con le maglie del Marsala e de L’Aquila, in serie D con Villacidrese, Atletico Cagliari e Selargius e in Eccellenza con Nuorese, Progetto Sant'Elia, Sanluri, Pula, Castiadas, Muravera e Samassi. Lantieri subentra a Claudio Meloni che per tanti anni ha guidato la prima squadra della società con ottimi risultati. Meloni seguirà comunque la rappresentativa universitaria della stessa società.

