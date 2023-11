Il Monastir batte (2-1) l’Idolo e si riporta al comando. La squadra di Marcello Angheleddu sorpassa il Castiadas, bloccato ieri in casa dall’Arborea. Vola il Cus Cagliari che vince (1-2) a Selargius e si porta a due punti dalla vetta.

Ancora una sconfitta (0-1) interna per il Tortolì, battuto dal Guspini. Con lo stesso risultato (0-1) l’Orrolese di Marco Marcialis ha piegato la Verde Isola. Il Villamassargia ha sconfitto (1-0) il Calcio Pirri. Unico pareggio (1-1) quello tra Lanusei e Gialeto.

Nel girone B, al “Frogheri” di Nuoro, vittoria (3-2) in rimonta per la Nuorese dopo essere stata sotto di due reti col Porto Torres. I barbaricini sono ora al comando della classifica in compagnia di Usinese e Sennori. L’Usinese ha superato (2-1) l’ostacolo Bonorva mente il Sennori è stato bloccato (2-2), lontano da casa, dallo Stintino (ora ad un punto dal terzetto). A meno 2 dalla vetta l’Alghero che ha avuto la meglio (4-3) sull’Abbasanta. Le altre: Macomerese-Posada 2-2, Siniscola-Coghinas 1-0 e Tuttavista-Santa Giusta 0-2.

