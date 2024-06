La Polisportiva Villamassargia comunica la separazione consensuale ed in totale armonia con il mister Fabrizio Anedda.

«Nel ringraziarlo per queste due stagioni estremamente positive - scrive la società - gli auguriamo un futuro pieno di soddisfazioni e successi».

Con Anedda in panchina, il Villamassargia ha conquistato nell'ultima stagione il settimo posto in classifica, prendendosi più di una soddisfazione. Ora il cambio in panchina: presto sarà comunicato il nuovo allenatore.

© Riproduzione riservata