Federico Caredda torna a casa.

Il centrocampista si fa un regalo per il suo 28esimo compleanno (domani) e firma per il Lanusei, squadra della sua città d’origine in cui ha mosso i primi calci.

Caredda ha militato nella squadra di casa fino al 2017, disputando anche il campionato di Serie D, per poi indossare la maglia di Barisardo, Idolo e Tortolì.

Nella prossima stagione, in cui il Lanusei giocherà in Promozione, sarà agli ordini di Alberto Piras, il tecnico di Bari Sardo chiamato sulla panchina del club biancorossoverde presieduto da Valentina Vacca.

