Va avanti il mercato delle squadre di Promozione anche in vista dell'avvio della Coppa Italia in programma per domenica.

Il Lanusei ha acquistato il brasiliano Francisco Martins con campionati in Brasile e Portogallo e Federico Usai, pure lui attaccante, ex Castiadas e Muravera, anche in Serie D.

Il Lanteri ha tesserato un altro brasiliano, Victor Puccinelli, Giovanni Tugulu dal Li Punti e Maurizio Serra, ex Primavera della Torres.

L'Usinese ha perfezionato l'ingaggio del bomber ex Ossese Michele Chelo, un giocatore di grande talento e esperienza che in Promozione farà sicuramente la differenza.

