La seconda giornata del campionato regionale di Serie C di tennis a squadre ha confermato alcune delle impressioni dell'esordio.

Nel Girone 1 maschile, seconda vittoria in due giornate per il Tc Cagliari, che non lascia match agli olbiesi del Tc Terranova A. La risposta ai cagliaritani arriva da Oristano, dove il Tc A.Novelli vince 4-2. Successo anche per il Tennis Elmas sul Tc Arzachena.

Coppia in vetta anche del Girone 2, con il Quattro Mori Tennis Tea, che regola 6-0 la Torres Tennis, mentre i maddalenini del Tc Moneta 2021 battono 4-2 il Ct Decimomannu.

Nel femminile, il Tc Cagliari A ha superato 4-0 la Torres, salendo solitaria in testa. Vittoria con lo stesso risultato per lo Sporting Ct Quartu (all'esordio) sul Tc Cagliari B.



Maschile, Girone 1: Tc 70 Oristano-Tc A.Novelli La Maddalena 2-4, Tc Cagliari-Tc Terranova Olbia A 6-0, Tennis Elmas-Tc Arzachena 6-0. Riposa Tc Ghilarza. Classifica: Tc Cagliari e Tc A.Novelli 4; Tc Ghilarza* e Tennis Elmas 2; Tc 70 Oristano*, Tc Arzachena e Tc Terranova A 0.

Girone 2: Poggio Sport Village-Tc Ittiri non disputata, Quattro Mori Tennis Team-Torres Tennis 6-0, Tc Moneta 2021-Ct Decimomannu 4-2. Riposa Ct Macomer. Classifica: Quattro Mori Tennis Team e Tc Moneta 2021 4; Poggio Sport Village* e Ct Decimomannu 2; Ct Macomer*, Torres e Tc Ittiri 0.

Femminile: Sporting Ct Quartu-Tc Cagliari B 4-0, Tc Alghero-Quattro Mori rinviata a domenica 24 aprile, Tc Cagliari A-Torres 4-0 (giocata sabato). Riposa Ct Decimomannu. Classifica: Tc Cagliari A 4; Sporting Ct Quartu*, Ct Decimomannu* e Torres 2; Quattro Mori*, Tc Alghero* e Tc Cagliari B 0 (* una partita in meno).

