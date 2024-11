Eliminate al primo turno, Muravera, Norbello e Santa Tecla Nulvi escono dalla Europe Cup e il loro cammino europeo riprenderà dall’Europe Trophy, la terza competizione europea recentemente istituita.

Proseguono i campionati con le vittorie del Norbello e TT Sassari nella A1 maschile, e i primi posti del Muravera in A2 maschile e A2 femminile.

Europe Cup

Il primo turno del torneo maschile è stato disputato a Karlsruhe, in Germania. Nel Girone A il Santa Tecla ha esordito con una vittoria in rimonta per 3-2 sull’Universidad de Burgos, con punti di Costantino Cappuccio, Mongiusti e Koldas. Poi la sconfitta per 3-1 con i polacchi del Villa Verde Olesno, e nel match decisivo altra sconfitta per 3-2 con gli ungheresi del Kalo Meh.

A Burgos, nel torneo femminile il Muravera è stato sconfitto nelle prime due partite, 3-0 dal Montpellier, e 3-1 dal Burgos (punto di Roncallo). Ininfluente la vittoria finale con le portoghesi dello Juncal, 3-1 con Istrate e doppietta di Vishnyakova. Tre sconfitte per il Norbello. Nella prima partita contro il Fenerbahce vinceva 2-0 con Sikorska e Tan Wenling ma è stata rimontata e battuta 3-2. Nelle altre partite è stata superata 3-1 dalle polacche del Politechnika Rzeszow e dalle spagnole del Ganxets Reus, con punti di Tan Wenling.

Serie A1 maschile

Prima vittoria del Norbello, 4-0 al Prato, con doppietta di Mokropolov e punti di Alto e Cappuccio.

Vince anche il TT Sassari, 4-2 in trasferta con la Bagnolese, e mantiene il terzo posto in classifica. Punti di Andrea Puppo (2), Pistej e Ismailov, entrambi battuti da Piccolin. La Marcozzi non ha giocato (la trasferta di Messina è stata rinviata al 20 dicembre) e il Carrara lo ha agganciato in testa alla classifica.

Serie A2 maschile

Fermo il Santa Tecla, impegnato in Europa, mantiene comunque il secondo posto nel Girone A. Nel Girone B allungo in testa del Muravera, vittorioso 4-0 a Torre Del Greco con Giordano (2), Poma e Torres Camacho. Insegue la Marcozzi, che a Napoli ha battuto il Sant’Espedito 4-2 con punti di Kuznetsov, Martinalli e doppietta di Rosca.

Serie A2 femminile

Nel concentramento di Novara, nel Girone B, due pareggi per il Quattro Mori, 3-3 con Novara e Silver Lining. Due sconfitte per il Norbello Blu, 4-2 dal Verzuolo e TT Torino. Girone C a Chiavari e due vittorie della capolista Muravera B, 4-2 con la Bagnolese e 4-1 con l’Alfiere di Romagna. Una vittoria per il Muravera A, 4-1 con l’Athletic Club, e una sconfitta per 4-2 con Carrara. Nel Girone D a Molfetta, il Norbello giallo batte 4-1 Jesi e pareggia 3-3 con Molfetta. Una vittoria per il TT Sassari, 4-2 con Ennio Cristofaro, e sconfitta per 4-1 dall’Eureka Roma, imbattuta capolista.

