Jerzu e Decimoputzu in vetta al girone A di Prima Categoria. Allungano il Samugheo nel gruppo B e il Thiesi nel girone C.

Nel gruppo D, è sempre il Campanedda a dominare. Una giornata interlocutoria: nel girone A, il Jerzu ha vinto per 3-1 sul campo del Quartu 2000; il Decimoputzu vince per 3-0 a Ulassai. Perde in casa il Settimo, che si fa travolgere per 5-1 dal Sadali; vince e avanza in classifica il Sant'Elia, travolgente (5-1) sulla Baunese. Il Sestu torna al successo infilando un pesante 4-1 al San Vito.

Nel girone B perde l'Arbus di Virgilio Perra sul campo del Segariu (2-1). La capolista Samugheo passa a Isili per 1-0. Nel girone C, il Thiesi vince lo scontro al vertice battendo l'Ozierese per 4-2. Ora il Thiesi comanda con 41 punti. L'Ozierese insegue a 36 punti. Nel girone D, il Campanedda espugna il campo del Porto San Paolo (0-1) e resta al comando con 35 punti. A inseguire sono Perfugas e Ploaghe con 31 punti. Da registrare in questo girone la vittoria del Ploaghe (1-0 all'Olmedo) e dell'Oschierese (3-2 al Porto Torres).

