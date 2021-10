La terza maglia dell’Olbia per la stagione 2021/22 è bianca e turchese, nel design richiama il mare e il vento di Sardegna ed è stata disegnata da Francesco Macis, giovane grafico di San Sperate, paese natale del grande artista Pinuccio Sciola.

Il presidente. E’ stata presentata ieri dal presidente dei bianchi Alessandro Marino e dall’amministratore di EyeSport Alessandro Ariu in viale Aldo Moro, a Olbia, sarà indossata sabato al “Mapei Stadium - Città del Tricolore”. Dove, a partire dalle 16, l’Olbia affronterà la Reggiana capolista del girone B nel match valido per l’8ª giornata del campionato di Serie C. “Finora in trasferta abbiamo raccolto solo un punto: speriamo che la nuova maglia ci porti fortuna”, ha esordito Marino. “Per fare punti serviranno concentrazione e continuità di rendimento, e in questo la partita col Gubbio dell’ultimo turno, dove abbiamo dimostrato di saper usare il fioretto ma anche la sciabola, deve essere di esempio. La Reggiana – ha aggiunto il presidente dell'Olbia – è una squadra forte: per questo la sfida di sabato sarà per noi un banco di prova importante, nella consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti".

Merchandising. Con la terza maglia, è stata svelata un'altra novità. “Stiamo lavorando perché il nostro negozio, oltreché punto vendita del merchandising dell'Olbia, diventi anche il punto vendita per i biglietti delle partite della squadra”, ha spiegato Ariu.

