Partita persa a tavolino per la Juniores under 19 del Porto Torres Calcio contro il Latte Dolce. Il giudice sportivo esaminata la gara disputata a Porto Torres, ha rilevato gravi irregolarità nel campo di calcio. A circa 20 centimetri dalla linea di porta, tra il palo e la bandierina del calcio d’angolo, era presente un cantiere recintato con una rete di plastica arancione, alta circa un metro, sostenuta da alcuni elementi in ferro conficcati a terra. La pericolosità nei confronti della incolumità dei calciatori in campo ha costretto l’arbitro ad interrompere l’avvio della partita, invitando i dirigenti a rimuovere gli ostacoli pericolosi e le fosse profonde circa due metri. Situazioni al limite che hanno messo a rischio gli atleti nel terreno di gioco. Pertanto lo stesso giudice di gara ha attribuito la responsabilità delle condizioni del campo e della mancata effettuazione della gara alla società Asd Porto Torres che ha dovuto accettare la sconfitta per 3-0. “Questo dimostra come questa struttura non garantisca condizioni adeguate e in sicurezza – sostiene Stefano Valente, dirigente sportivo della squadra turritana – ma siamo speranzosi di giocare domenica la partita del campionato di Promozione, in quanto dall’amministrazione comunale sono stati rimossi alcuni ostacoli insidiosi presenti sul campo”.

