Ci hanno creduto fin dall’inizio, grinta e determinazione hanno segnato il percorso dei giovani studenti atleti che, senza deludere le aspettative, sono saliti nel gradino più alto del podio conquistando la finale regionale di pallavolo maschile nei Campionati sportivi studenteschi 2022-23.

Il gioco vario, veloce e articolato ha premiato la squadra dell’Istituto di istruzione superiore “Mario Paglietti” di Porto Torres che si è imposta con un netto 2 a 0 sulla squadra avversaria del liceo dell’Istituto “Michelangelo” di Cagliari nella finale regionale del campionato di pallavolo, categoria Allievi, che si è tenuto ad Oristano presso la palestra dell’Istituto “Mossa”. La squadra turritana composta dagli studenti, Carrese, Dettori, Di Lorenzo, Fais, Farina, Mureddu, Mudadu, Mura, Pedranghelu,Scanu, Sechi e Spano, ha evidenziato sin da subito un tasso tecnico superiore meritando appieno la vittoria. In base al regolamento, nel corso della partita tutti i partecipanti hanno avuto modo di incidere sul risultato finale poichè il regolamento tecnico prevede che ogni atleta prenda parte alla competizione. Questo per fare in modo che lo sport scolastico sia realmente inclusivo. La squadra guidata dalla insegnante Paola Demontis conquista così la medaglia d’oro e accede di diritto alla finale nazionale.

