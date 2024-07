Proseguono le attività “formative” e di reclutamento delle giovani leve della società Porto Torres Calcio. Lunedì 15 luglio alle 19 presso piazza Don Milani si terranno gli Open Day dedicati alla categoria Piccoli Amici, annate 2018-2019-2020, incontri organizzati dalla società sportiva che si appresta ad affrontare il campionato di I Categoria.

Ai ragazzi verranno illustrate le caratteristiche del Progetto Porto Torres per l’anno 2024-2025 e alla presenza dei tecnici qualificati della Figc-Federazione italiana gioco calcio, ci saranno momenti dedicati al divertimento giocando a calcio.

Venerdì 12 si sono tenuti gli Open Day per la categoria Juniores, annate 2005-2006-2007, mentre mercoledì 10 l’appuntamento era riservato alla categoria Allievi.

Un percorso avviato dal settore giovanile, guidato dal dirigente Stefano Valente della Asd Porto Torres Calcio, che mira a curare i giovani atleti da inserire nella squadra ufficiale, con allenamenti mirati per far crescere il futuro della società sportiva.

Martedì 16 luglio sarà il turno degli Open Day per i Pulcini, mercoledì 17 per gli Esordienti e giovedì 18 luglio per i Primi Calci.

