Dai guantoni di Giuseppe Ciocci a quelli di Andrea D’Aniello: tra i pali dell’Olbia potrebbe consumarsi l’ennesima staffetta tra due portieri provenienti dalla Primavera del Cagliari.

È questo l’ultimo gossip sul mercato del club gallurese, che in vista del prossimo campionato di Serie C potrebbe salutare Ciocci a favore del 19enne estremo difensore napoletano, titolare dei pali della squadra di Alessandro Agostini nell’ultima stagione con una presenza in panchina in prima squadra in Serie A.

Archiviata la prima stagione tra i professionisti a Olbia – una stagione vissuta in crescendo a dispetto dell’infortunio e del conseguente intervento chirurgico al menisco laterale del ginocchio destro che l’ha tenuto lontano dal campo per 2 mesi, tra novembre e gennaio, e caratterizzata da 42 reti subite in 33 partite e 8 clean sheet al debutto tra i pro – Ciocci, classe 2002, è tornato alla casa madre.

Per restarci, qualora durante il ritiro precampionato il nuovo tecnico dei rossoblù Fabio Liverani dovesse reputarlo idoneo per la rosa che affronterà la Serie B, o ripartire verso altri lidi, per un altro anno in C lontano, stavolta, dalla Sardegna. E allora a Olbia, per l’esordio tra i “grandi”, potrebbe approdare D’Aniello.

Per la cronaca, il ragazzo sarebbe finito nel mirino della Turris allenata dall’ex Cagliari e Olbia Max Canzi, che starebbe già provando a portare a Torre del Greco l’altro under scuola Cagliari Salvatore Boccia, in maglia bianca l’anno scorso proprio con Canzi.

© Riproduzione riservata