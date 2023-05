Il Budoni si prepara alla sfida di ritorno dei playoff nazionali di Eccellenza. Importante step per cercare di raggiungere la finalissima per la Serie D. La squadra di Raffaele Cerbone si è imposta in gara uno contro i romani della Boreale Don Orione. A segno i soliti Meloni e Santoro.

Quest’ultimo, migliore in campo (oltre alla rete, da una sua conclusione è nato il primo gol) ha fallito anche un’occasionissima per la terza rete con la porta sguarnita. Poi il gol di Toscano che mantiene ancora in vita la Boreale.

Il risultato (1-2) comunque sposta il favore del pronostico dalla parte dei biancocelesti che, oltre a contare su due risultati su tre, possono far forza sul fattore campo. Il secondo round si gioca domenica prossima. Nell’altra semifinale l’Ellera ha vinto (0-1) sul campo dello Zenith Prato.

© Riproduzione riservata