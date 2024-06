Si spegne a 4’ dallo scadere della semifinale di ritorno il sogno Serie D per l’Ossese. Non basta il pareggio (1-1) alla squadra di Mario Fadda contro il Terni. Era terminata in parità (0-0) anche l’andata ma passano gli umbri per aver segnato una rete in trasferta. Nei playoff di Serie D è infatti rimasta la vecchia regola.

I sardi hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie ad un eurogol in rovesciata di Fancellu dopo appena 3’. Nella ripresa, al 41' il pareggio di Leonardi che, appena subentrato, con un tiro da fuori area ha firmato il primo gol stagionale che vale oro per i rossoverdi. Ossese che esce a testa alta da una sfida contro un avversario davvero forte.

