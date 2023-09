Il Veloclub Sarroch premia i suoi i atleti: nella stupenda cornice della Villa Siotto, sono stati premiati la scorsa sera i giovani ciclisti che si sono distinti nella stagione sportiva 2023. Gianni Murgia, vice presidente della storica società ciclistica sarrochese, ripercorre i successi che hanno caratterizzato la stagione agonistica del Veloclub: «Per la nostra società è stato un anno da incorniciare, siamo riusciti a raggiungere risultati di rilievo sia a livello regionale che oltre i confini isolani, come il quarto posto al Meeting nazionale giovanissimi. Il Veloclub, oramai, è diventato un modello da seguire, non solo per il nostro territorio, ma per tutta la Sardegna: la nostra società è come una grande famiglia, dove ognuno di noi porta avanti con impegno e professionalità un progetto sportivo a lungo termine».

Archiviata la stagione 2023, il Veloclub guarda già alla prossima: «Abbiamo tante nuove idee per il 2024 – spiega Murgia - , a breve - grazie all'amministrazione comunale di Sarroch – prenderà il via il piano di ristrutturazione e riqualificazione del ciclodromo col nuovo manto in asfalto e il nuovo piazzale gimkana. I meriti per i continui progressi raggiunti dalla nostra società sono il frutto anche del contributo dei genitori dei nostri atleti, sempre disponibili a collaborare per organizzare al meglio tutte le nostre iniziative».

