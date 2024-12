Anticipo di lusso domani al PalaSerradimigni (inizio alle 18): arriva Venezia, capolista imbattuta della A1 femminile nonché formazione approdata alla seconda fase dell'Eurolega femminile.

La croata Ana-Marija Begic ribatte: «Chimica e mentalità sono elementi importanti per una squadra e le sfide contro avversarie come Venezia sono un bel test per questi aspetti».

Venezia raramente fa superare i 60 punti le avversarie, ma soprattutto ha un organico lunghissimo dove spicca l'ala egiziana di passaporto finlandese Kuier, che realizza 18 punti col 71% da due e cattura anche 8 rimbalzi. Tra le italiane c'è la talentuosissima ventenne Matilde Villa, ormai una veterana, che produce 11 punti col 54% nelle triple.

Sfida proibitiva o quasi, anche se il coach Restivo spiega: «In queste partite devi crederci sin dall'inizio, metterci subito energia e fregartene degli sbagli».

