Un doppio derby ha concluso la ventunesima edizione del “Pasquariello”, tradizionale torneo di Quarta categoria disputato sui campi del Gruppo Tennis Generale Gastone Rossi, a Cagliari.

Nel singolare maschile (105 iscritti), si sono contesi la vittoria proprio due alfieri del circolo ospitante, accreditati delle due principali teste di serie: i 4.1 Massimiliano Conti Francesco Paolo Fasoli. Vittoria che ha sorriso a Conti, che si è imposto 6-2, 6-2.

Nel femminile (35 partecipanti), finale per due rappresentanti del Quattro Mori Tennis Team, anche loro classificate 4.1. Match combattuto, con la numero 4 del seeding Cinzia Oppo che ha avuto la meglio per 6-4, 3-6, 10-8 sulla numero 3 Francesca Gioia Melis.

Il doppio maschile è stato vinto dallo stesso Conti, in coppia con Giuseppe Dessì (6-3, 6-2 su Massimo Sanna e Mauro Mameli), il femminile ha visto il 6-2, 6-2 i Daniela Aramu e Chiara Erriu su Stefano Meloni e Claudia Palazzo, mentre il misto è stato vinto 6-3, 6-1 da Massimo Salvatore Macchia ed Elisabetta Milia su Roberto Rais e Giulia Liguori.

© Riproduzione riservata