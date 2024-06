Straordinario risultato per il biker di Guasila Paolo Massenti che è salito sul podio al World Company Sport Games (Campionati mondiali dello Sport d’Impresa) promosso dall’ente CSAIn e disputato a Catania. Massenti ha partecipato alle due gare in programma per la disciplina della mountain bike, classificandosi al terzo posto assoluto sia nella prima gara (specialità XC) sia nella seconda gara (cronometro in mountain bike). Questi risultati assoluti lo premiano ancor più nella classifica di categoria dove l’atleta di Guasila, Sottufficiale della Brigata Sassari in forze al 3º Reggimento Bersaglieri, conquista in entrambe la medaglia d’argento.

«Sono davvero orgoglioso di aver rappresentato la Sardegna in una competizione così importante», ha detto Massenti, presidente dell’associazione dilettantistica Bike Tour 4 Mori Guasila.

Il biker della Trexenta si conferma in gran forma, dopo aver conquistato in questa stagione il titolo di Campione sardo CSAIn di Cronoscalata categoria M3, quello di Ciclismo su strada e il titolo Internazionale di ciclismo su strada specialità Mediofondo assegnato ad aprile durante la settimana ciclistica del Giro di Sardegna.

«Quella di Catania è stata una gara tutta d’attacco che mi ha visto per quattro dei sei giri al comando, contrastando i numerosi attacchi, sia degli atleti nazionali che di quelli stranieri francesi e tedeschi», racconta Massenti. Una gara caratterizzata dal caldo torrido (si sfioravano i 40 gradi), che ha costretto gli atleti a una dose ulteriore di fatica per completare l’intero percorso.

