Si chiude al primo step il cammino della Raimond Ego Sassari nella Final8 maschile di Coppa Italia che domenica, a Riccione, assegnerà il trofeo. Un solo match, dunque, per i turritani, eliminati ai quarti dopo essere stati battuti 26-24 in rimonta dall’Alperia Merano.

Alla squadra di coach Zupo Equisoain non è bastato condurre l’incontro dal 10’ al 55’ minuto, né conservare un vantaggio di 3-4 reti e resistere alla fiammata degli altoatesini che, prima dell’intervallo, si erano portati sul -1 (10-11). Fatale il calo nei minuti finali, con l’Alperia pronta a mettere la freccia grazie alle reti di Visentin e Starcevic. I rossoblù salutano la Final8 eliminati dalla squadra contro cui, a dicembre, avevano conquistato la Supercoppa. Da stasera l’unico obiettivo sono i playoff di una A Gold di pallamano che vede i sassaresi soltanto settimi, a -10 dalla vetta occupata dal Brixen e a -5 dal quarto posto del Conversano, l’ultimo utile per sognare il tricolore.

I turritani, che nel 2024 in campionato hanno fin qui battuto il Carpi (26-37) e perso col Cingoli (34-33), torneranno in campo il 10 febbraio a Cassano Magnago.

Gli altri campionati. Il fine settimana delle Finale8 di Coppa Italia regala un weekend di riposo per tutte le squadre impegnate negli altri campionati nazionali.

In A Silver la Verdeazzurro Sassari, nona a quota dodici alle spalle del Lanzara, tornerà in campo sabato dieci a Enna e proverà a bissare il successo ottenuto lo scorso weekend nel “derby delle isole” battendo 31-27 (14-12 p.t.) il Cus Palermo.

Lo stesso giorno, in A1 femminile, la Lions ultima in classifica farà visita alla Pontinia, altro club di vertice per le leonesse turritane, reduci dal 10-40 (4-26 p.t.) incassato al PalaSantoru dalla capolista Brixen. In A2 femminile, invece, la Città del Redentore e la Raimond Sassari sono appaiate a quota dieci al quinto posto col Mestrino. Le nuoresi, che lo scorso fine settimana erano state battute 21-29 in casa dalla capolista Leno, sabato 10 faranno visita all’Ariosto Ferrara. Le rossoblù, forti del successo per 31-13 sul Ferrarin, domenica 11 affronteranno il Leno in trasferta.

© Riproduzione riservata