Le due settimane di sosta per lasciare spazio agli impegni delle nazionali sono finite e la Raimond Sassari è pronta a tornare in campo, già domani, per il recupero della 3ª giornata della A Gold di pallamano. Il sodalizio turritano, che ha ritrovato l’azzurro Umberto Bronzo e gli azzurrini dell’Under 20 Aldini e Delogu, partirà al completo per l’Emilia Romagna, dove alle 20.30 affronterà il Rubiera, squadra in cui si è accasato l’ex Allan Pereira.

“Siamo pronti, anche se queste due settimane trascorse senza i tre nazionali non ci hanno permesso di allenarci come avremo dovuto, ma non possiamo fare diversamente. Sarà una partita fastidiosa, da affrontare con grande concentrazione. Vogliamo a tutti i costi portare a casa i due punti in palio”, ha sottolineato coach Luigi Passino.

I rossoblù hanno avuto il tempo di metabolizzare la prima sconfitta in campionato (34-31), subita 15 giorni fa nello scontro diretto giocato a Conversano, e sono a quota 6 punti, a -4 dal Brixen primo in classifica, ma hanno una partita da recuperare, quella di domani. Per questo, un successo in terra emiliana è fondamentale. Gli avversari, che fin qui sono stati sconfitti da Bolzano, Brixen e Merano, hanno all’attivo due soli punti, frutto del successo sul Fondi (29-21).

Le altre partite. Nel fine settimana è cominciata anche l’A2 femminile, che nel girone A vanta ben tre portacolori sarde. La novità è la Raimond rosa, che ieri ha osservato un turno di riposo, le conferme restano Città del Redentore e Lions Sassari.

Le nuoresi, dopo un avvio di gara poco convincente, sono entrate a regime e si sono imposte per 26-33 sul campo del Ferrarin di San Donato Milanese. Tra le barbaricine, decisive Musina, Belardinelli e Sausa.

Le leonesse sassaresi, invece, sono state sconfitte per 20-28 dall’attrezzato Cassano Magnago dopo aver chiuso il primo tempo sotto 11-13. Tra le turritane molte esordienti, che superata l’emozione del debutto hanno dato un buon contributo alla squadra, anche se nel bilancio generale la Lions non è riuscita a capitalizzare dai sei metri e dalle ali.

© Riproduzione riservata