Sabato casalingo per due delle squadre dello Sporting Padel Sassari. Domani alle 11 la B maschile ospita il padel Firenze nei campi dello Sporting di via Milano 26. La sconfitta contro Milano marittima lascia comunque intatte le ambizioni della squadra sassarese che vuole bissare il successo dell'andata sui toscani per 2-1 in modo da consolidare il secondo posto nel girone.

Sempre a Sassari debitta la D femminile, impegnata alle 10 nella stracittadina contro il Padel Sassari. Trasferta invece per la Sporting Padel Sassari di serie D maschile impegnata sul campo del Trex Padel.

Giornata di riposo per la C femminile dopo la vittoria all'esordio per 2-1 sul Selargius Padel con vittorie di Diletti-Savini e Savini-Ciafardini. Turno di riposo che sarà sfruttato per provare a recuperare l’infortunata Falleni.

