Matricola terribile della B maschile lo Sporting Padel Sassari ha conquistato in Sicilia l'accesso alle Final 8 che si disputeranno a Frascati sul campo del Club Mercede dal 28 al 30 giugno prossimo, con inizio alle ore 14.

Il team sassarese ha battuto il Green Padel Messina per 2-1. Federico Dip Nazar e Nicolas Malek hanno vinto il primo match per 6-3, 4-6, 6-7. Il momentaneo pareggio lo hanno firmato per i padroni di casa Picotto e Cutoli contro Filippo Madella e Corrado Bertucci, ma nel terzo e decisivo incontro Riccardo Cavaleri e Davide Manuel Fernandez hanno superato Abbate-Fino con il punteggio di 0-6, 6-3, 4-6.

Nella Final 8 sarà il Padel Latina la prossima avversaria del club timonato da Ugo D’Alessandro e Manuel Vanuzzo.

