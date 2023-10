Amazzoni portotorresi conquistano il titolo italiano Mounted Games nella categoria under 18 a coppie.

Le diciassettenni Elena Porto e Aurora Siesto si sono aggiudicate il trofeo nella manifestazione che si è disputata a Roma, nel Villaggio Equestre La Macchiarella, evento a cui hanno partecipato 227 binomi da tutta Italia.

Un trionfo che assume per le due giovani un peso ancora maggiore sia in considerazione della giovane età che del debutto precoce, avendo ottenuto il brevetto appena due mesi fa. Guidate dal tecnico Maria Laura Borgacci, le ragazze dell'Equitazione Porto Torres, giocando cinque volte in tre giorni, hanno raggiunto la finale a 4 su Unno e Wendy, due pony di origine sarda, rispettivamente montati da Elena e Aurora. I mounted games consistono in una serie di giochi-gare, dove contano qualità, equilibrio e velocità, e la capacità di destreggiarsi tra slalom, oggetti da spostare da recipienti e picchetti anche scendendo da cavallo per poi risalirci. Prove in cui ha prevalso il binomio sardo, confermando le medaglie ottenute nei pony games, tra cui quella d'oro, lo scorso anno, ad Arezzo. È andato molto vicino al podio anche Federico Tamponi, cavaliere del Circolo Ippico La Casa del Colle di Aggius, arrivato quarto con la squadra dei Bolo Sardi, dove il giovane militava insieme alle amazzoni bolognesi Vera Nicolosi e Martina Buriani.

