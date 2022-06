L’ultimo dei profili finiti nel toto-allenatore per la panchina dell’Olbia dopo il divorzio da Max Canzi corrisponde a quello di Ivan Maraia.

L’ex Pontedera sarebbe uno dei tecnici valutati dal club gallurese per il prossimo campionato di Serie C, al via il 28 agosto. Gli altri apparterebbero a due ex giocatori del Cosenza, compagni di squadra in rossoblù del direttore sportivo dei bianchi Tomaso Tatti: si tratta di Luciano De Paola, già centrocampista del Cagliari e protagonista della promozione in Serie A con Ranieri, e di Roberto Occhiuzzi. Gli indugi da parte della società presieduta da Alessandro Marino saranno rotti a breve: questione di giorni (se non di ore).

Intanto, dopo Canzi, approdato alla Turris, l’Olbia saluta anche Luca Raineri, che lascia il ruolo di responsabile del settore giovanile dei galluresi per accasarsi con le stesse responsabilità alla Torres: al suo posto, direttamente dalla guida tecnica della Primavera dei bianchi, viene promosso Giampiero Maini. In pole per sostituirlo una vecchia conoscenza, ovvero Oberdan Biagioni: reduce dalla stagione in Serie D con retrocessione al Lanusei, l’ex centrocampista del Foggia di Zeman ha allenato la prima squadra tra il 2013 e il 2016, esonerato proprio da Marino dopo la sconfitta dell’Olbia nel derby con la Torres, nell’anno che si chiuderà con il ritorno in Serie C.

