A questo giro Lucas Gatti non salva nulla. O quasi. La sconfitta nello scontro diretto con l’Atletico Lodigiani, con doppietta di Perrotta intervallata dalla rete di Staffa, del momentaneo 1-1 all’intervallo, conferma la crisi nera dell’Olbia, di fronte alla quale l’allenatore argentino, arrivato tre settimane fa, non può che alzare le braccia.

Olbia molle in difesa e non pervenuta in attacco, com’è capitato di vederla spesso in queste prime dieci giornate del campionato di Serie D, in cui, dati alla mano, ha segnato 7 gol e ne ha preso 18. Numeri da retrocessione diretta: altro che Serie C.

La situazione

Il penultimo posto con 3 punti, frutto di altrettanti pareggi, è più che meritato. E il monte ingaggi da un milione e passa di euro grida vendetta: se non si vuole gettare la croce addosso ai soli giocatori, con quel budget nella costruzione della squadra si poteva fare decisamente meglio. Per non parlare dei fattori extra-campo, su tutti l’apertura dell’indagine da parte della Procura federale per presunti atti di razzismo e intimidazioni all’interno dello spogliatoio, che di certo non aiuta.

L’analisi dell’allenatore

Intanto, Gatti, intervenuto nel post partita, è un tecnico sconsolato. «È stata la peggiore partita giocata dal mio arrivo dal punto di vista dell’atteggiamento: ho visto una squadra che poteva fare di più, e che invece era spenta, senza idee». Unica nota positiva Totti, tornato in campo nella ripresa sotto lo sguardo del padre Francesco, in tribuna ieri al “Francesca Gianni” di Roma, dopo diverse gare in panchina. «L’ho visto molto bene: è un ragazzo umile, che sta continuando a lavorare per crescere», dice del figlio d’arte Gatti.

Poi, l’ex Boca Juniors prova a tracciare la via. «È vero che i risultati non arrivano, ma continuiamo ad avere delle certezze, e quando i singoli verranno fuori arriveranno anche i risultati. L’autostima cresce vincendo, ma per vincere tutti devono dare il 100 per cento: la prestazione collettiva vista oggi non mi è piaciuta per niente».

Nel frattempo, davanti le antagoniste dirette guadagnano terreno e domenica ci sarà da affrontare un’altra trasferta, stavolta in casa di un avversario più attrezzato dell’Atletico Lodigiani, ovvero il Savoia. «Se riusciamo a ritrovare l’Olbia vista nei primi 20’ della gara con la Puteolana, o col Cassino, gli avversari non mi preoccupano. Se però manca la determinazione quando devi fare gol, allora – conclude Gatti – diventa difficile».

