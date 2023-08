Una sconfitta, un pareggio e tre vittorie, l’ultima delle quali maturata sabato al “Nespoli” contro l’Ossese. Il bilancio del precampionato dell’Olbia è un buon bilancio.

Ma più che dei risultati, l’allenatore Leandro Greco è soddisfatto dell’atteggiamento della squadra. «In questo mese abbondante di preparazione mi è piaciuta l’attitudine al lavoro, il riconoscimento di alcune situazioni a livello tattico, la predisposizione alla fatica, anche nel riconquistare palla, e l’ordine tattico, aspetti – spiega il tecnico – in cui ho visto sempre miglioramenti. E in questi stessi aspetti, come pure sul possesso, mi aspetto, per le qualità che abbiamo, di vedere ulteriori miglioramenti».

In vista del debutto stagionale in Serie C, in programma il 3 settembre in casa contro il Cesena, avversario della 1ª giornata di campionato, i bianchi avranno la possibilità di affrontare un altro test: sabato al Geovillage è prevista una sgambata contro la Primavera. «Abbiamo deciso di farla con loro e rimanere un po’ più nel lavoro quotidiano, anche perché abbiamo raggiunto un minutaggio omogeneo per quanto riguarda i giocatori», dice Greco a proposito.

Quanto al mercato, oltre al portiere, individuato in Filippo Rinaldi, under di proprietà del Parma, in panchina ieri nel match tra i gialloblù e la Feralpisalò, vinto dai primi 2-0, il tecnico dell’Olbia aspetta rinforzi nelle retrovie. «Col direttore Tatti e il presidente Marino ne parliamo quotidianamente: sicuramente, la difesa per noi è un reparto che andrebbe completato per avere alcune caratteristiche, ma della rosa che ho a disposizione – conclude Greco – non posso che ritenermi soddisfatto».

© Riproduzione riservata