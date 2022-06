La prima sconfitta stagionale può far male, ancora di più se arriva in una finale per la promozione e davanti ai propri tifosi. Ma i ragazzi del Rugby Olbia sono ancora in piedi, non mollano e non vogliono mancare il loro appuntamento con il sogno: la prima promozione al campionato nazionale di Serie B. Domenica, nel match d'andata, gli avversari, la FiFa Security Unione San Benedetto, hanno vinto 22-16 in terra di Sardegna. La lettura del match è tutta nelle parole dell'allenatore-giocatore Marco Anversa: “I nostri avversari sono stati più bravi di noi dal punto di vista dell'attitudine, dell'attenzione e dell'umiltà, tutti punti di forza della nostra stagione”.

La partita. A Olbia, i padroni di casa si sono presentanti con Poloni, Daga, Micheletti, Caboni, Carboni, Pileri, Fall, Califano, Agustín, Anversa, Sanciu, Ellis, Molina, Uleri e Armani (a disposizione Fenu, Fresi, Spano, Eddy, Paone, Altamira e Campesi), mentre gli ospiti hanno risposto con Castelletti, Scarpantonio, Fulvi, Palavezzati, Paoloni, Di Bartolomeo, Alesiani, Alesi, Gianfreda, Mantegazza, Narducci, Del Prete, Di Marcantonio, Tallè e Alemanno (Di Buò, Muratore, Valeri, Zazzetta, Fioretti Perna e Pellei). I marchigiani sono partiti subito bene, con le mete di Alemanno e Scarpantonio trasformate da Alesi (per lui anche un piazzato), mentre i padroni di casa hanno risposto solo con un calcio di Anversa, andando al riposo sul 3-17. Nella ripresa, dopo una meta rossoblu di Di Bartolomeo, i galluresi hanno trovato la via della meta con Jordan Armani trasformata da Anversa, che ha anche calciato tra i pali altri due palloni, per il 16-22 finale.

Domenica si gioca. “Possiamo dire che abbiamo perso il primo tempo della finale, ma abbiamo ancora un secondo tempo da giocare, e stiamo lavorando bene per farci trovare pronti”, assicura Anversa. L'appuntamento è per domenica 12 giugno, alle 12, al Campo “Nelson Mandela” di Porto D'Ascoli.

