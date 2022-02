La Raimond Sassari si è imposta a Carpi 25-32 e ha conquistato due punti d’oro che valgono il secondo posto nella classifica dell’A1 maschile di pallamano, a -2 dalla capolista Fasano, fermata dal Pressano sul 23-21. I sassaresi hanno chiuso il primo tempo con sette reti di vantaggio (12-19) e, nonostante una serie di errori tecnici banali che hanno permesso ai padroni di casa di riavvicinarsi, hanno saputo indirizzare di nuovo la gara a proprio favore. Ora una settimana di stop a causa del rinvio del match col Brixen, fermato dal Covid,una pausa che darà a Tabanguet il tempo di riprendersi dall’infortunio rimediato in Coppa Italia.

In A2 maschile, vince ancora la Verdeazzurro Sassari, che sfrutta il fattore campo e rifila al Bologna United un netto 27-21 dopo aver chiuso il primo tempo avanti 11-9.

In A2 femminile, mentre il Selargius ha osservato un turno di riposo forzato per il rinvio del match col Dossobuono, le nuoresi della Città dei Candelieri hanno ottenuto una preziosa vittoria per 20-31 sul campo del Ferrarin, a San Donato Milanese. Ancora sugli scudi la capitana Giovanna Musina, top scorer dell’incontro con 10 reti.

Battuta, invece, per 30-21 la Lione Sassari, che dopo aver chiuso la prima frazione sotto 10-13, ha ceduto al Cassano Magnago.

