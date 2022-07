Due club sono per il momento fuori dalla Serie C: Campobasso e Teramo, squadre che hanno preso parte al campionato rispettivamente nel girone C e nel girone B. Le due società non hanno superato l'esame Covisoc, la Commissione di Vigilanza della Federcalcio che deve appurare la situazione finanziaria e la regolarità dell'iscrizione.

I due club possono fare ricorso sino al 6 luglio in vista del Consiglio Federale previsto l'8 luglio che darà la risposta definitiva tenendo conto appunto delle indicazioni della Covisoc.

Il Campobasso ha già annunciato ricorso, mentre ancora nulla si sa del Teramo.

Se i due club verranno esclusi, la Torres ha buone possibilità di essere ripescata. Con una sola esclusione, precedenza alla Fermana che viene dalla Terza Serie ed è retrocessa dal girone B, quello dell'Olbia. La seconda ripescata verrà fuori invece dall'elenco delle squadre che hanno vinto i playoff. La formazione rossoblù è in realtà quinta, ma la Cavese ha già goduto del ripescaggio, mentre non sembrano intenzionate a chiederlo Lentigione, Poggibonsi e Clodiense, tutti club che comunque non possono competere con la Torres come storia, seguito di tifosi e impianto.

