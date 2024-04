Saranno Norbello in A1 maschile e Quattro Mori in A1 femminile a disputare i playoff scudetto. Restano fuori Marcozzi e Muravera dopo gli ultimi risultati, alcuni clamorosi. Domani le semifinali, gara unica in casa delle migliori classificate, nel prossimo weekend andata e ritorno delle finali, eventuale bella il 9 o 10 maggio. Un calendario stravolto, incombono i tornei di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Serie A1 maschile

Il Norbello ha osservato il turno di riposo nell’ultima giornata. Partiva dal terzo posto, ma con due vittorie la Bagnolese lo ha sorpassato. Chiude al quarto posto e l’accoppiamento meno gradito ai playoff, con i campioni d’Italia in carica del Carrara. E’ rimasta fuori la Marcozzi, giocatori impegnati altrove e assenze decisive. Venerdì ha recuperato la partita con la Bagnolese (prevista in origine a febbraio), perdendo 4-0. Senza Brodd, Campos (che non sarebbero stati disponibili per gli eventuali playoff domani) e Manhani, si è presentata con Vallino Costassa, Martinalli (titolare in A2) e il coach Ferrero. E’ andata meglio ieri nell’inutile sfida con il Prato per l’ultima giornata. Recuperato Manhani ha pareggiato 3-3 con due punti dell’italo brasiliano e uno di Vallino Costassa.

Domani, per i playoff, si giocano Carrara-Norbello e Messina-Bagnolese. In caso di parità si qualificano la squadre con la migliore classifica, Carrara e Messina.

Serie A1 femminile

Il pareggio del Prato con il Sud Titol, 3-3 nel recupero dell’ultima giornata, ha escluso dai playoff il Muravera, che aveva concluso il suo cammino il 3 aprile. Traguardo giù raggiunto dal Quattro Mori, terza. Giocherà domani a Bolzano con il Sud Tirol. Non ci sarà Abraamian, impegnata in Russia nei campionati nazionali. E’ un altro disguido causato dagli stravolgimenti del calendario. L’altra semifinale è Castelgoffredo-Prato.

Serie A2 maschile

La Marcozzi conclude al primo posto nel girone B. Nell’ultima giornata ha pareggiato 3-3 a Trani con il Casamassima, con due punti di Toma e uno di Kuznetsov. In A1 è promossa la seconda, il Servigliano. Pari, 3-3 con Torre del Greco, anche per il Santa Tecla Nulvi che conclude al quarto posto e il suo primo campionato di A2 che lo ha visto in lotta per la promozione. Due punti di Margarone e uno di Rasanen.

Ultima partita, nel girone A, per il TT Sassari che ha battuto il TT Torino 4-0. Due punti di Luca Bressan, uno di Marco Bressan e Poma, con quarto posto finale.

© Riproduzione riservata