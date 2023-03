La Raimond Sassari prosegue la propria corsa forsennata verso la zona playoff della A Gold di pallamano. I ragazzi di coach Zupo, nell’anticipo della 10ª di ritorno giocata ieri, hanno centrato la nona vittoria consecutiva, stavolta siglando un buon 28-29 (16-13 p.t.) a Cassano Magnago dopo essere stati anche sotto di cinque nel primo tempo (16-11). Ma il lavoro non è finito. In attesa di conoscere il risultato delle gare in programma stasera, i turritani sono quinti, a meno uno dalla zona playoff, a meno due dal secondo e terzo posto e a meno otto dalla vetta. E hanno ancora tre partite a disposizione per conquistare una delle quattro posizioni che valgono il pass per la fase due, che assegnerà il tricolore maschile. La prossima, in programma alle 18.30 di sabato, li vedrà impegnati tra le mura amiche del PalaSantoru contro il Bozen Settimo in classifica.

Il commento. «Qualche volta, nel corso di questa stagione, la squadra ha difettato in cattiveria e personalità Niente a che vedere con quanto i ragazzi hanno fatto stavolta», ha commentato il ds Andrea Giordo. «Così come a Siracusa, abbiamo dato tutto e, nonostante l’emergenza, siamo riusciti ad imporci in un campo ostico. Superfluo sottolineare l’importanza dei due punti, faccio i complimenti a tutti per una vittoria importantissima».

A2 maschile. Intanto in A2 maschile, la Verdeazzurro è stata sconfitta di misura a Sassari dal Ferrara terzo in classifica, che ha messo a referto il risultato finale di 25-26 dopo essere arrivato al giro di boa avanti 11-17. Ai padroni di casa non sono bastati i 7 gol del top scorer Ruiz Rios e i 5 di Mota Noboa e De San Roque per mettere in cascina altri punti, ma m hanno conservato comunque il sesto posto nel girone B con 27 punti all’attivo. I ragazzi delle coach Canu e Cossu proveranno a rifarsi nella prossima gara, in programma alle 15.30 di domenica sul parquet del fanalino di coda Pescara, fermo a quota 5.

A2 femminile. Nel prossimo fine settimana si interromperà anche il mese di sosta previsto nella serie cadetta femminile e le tre portacolori sarde torneranno tutte regolarmente in campo. Alle 15.30 di sabato la Lions Sassari farà visita al Ferrarin e, alle 11 di domenica, si giocheranno in contemporanea, Raimond Sassari-Cassano Magnago e Città del Redentore-Leonessa Brescia.

Cassano Magnago-Raimond Sassari 28-29 (16-13 p.t.)

Cassano Magnago: Moretti 2, Monciardini, Lazzari 7, Casarotto, Saitta 5, La Bruna, Branca 1, Bassanese, Salvati, Kabeer, Borghi, Dorio 4, Mazza 3, Savini 6, Riva, Albanini. Allenatore Matteo Bellotti.

Raimond Sassari: Spanu, Aldini, Nardin 5, Mura, De Oliveira 2, Bronzo 5, Delogu, Halilkovic 3, Bomboi, Sampaolo, Grbavac 5, Hamouda 4, Brzic 5. Allenatore Francisco Javier Equisoain Azanza.

