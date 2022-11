In Qatar è in corso il mondiale del calcio dei ricchi, ma a Carbonia si è svolto un campionato di calcio a 5 che ha già decretato tutti i ragazzi disabili in campo come autentici "campioni del mondo" di simpatia, tenacia e solidarietà: il Palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici ha ospitato infatti il massimo torneo isolano di calcetto promosso dalla Fisdir, Federazione sport paralimpici della disabilità intellettivo-relazionale, dalla Asso Sulcis, con il patrocinio del Comune di Carbonia.

Dribbling funambolici, tiri potenti, parate miracolose dei portieri, falli con tanto di cartellini gialli: tutto perfettamente nella norma per i ragazzi che hanno preso parte alla manifestazione regionale cui hanno assistito con entusiasmo sugli spalti gli studenti delle scuole superiori della città e del territorio.

Alla competizione hanno preso parte la Asso Sulcis di Carbonia, la Sea Scout di Oristano e la Arcobaleno di Nuraxi Figus (frazione di Gonnesa). "Una rassegna emozionante - sottolinea l'assessore alle Politiche sociali Roberto Gibillini - che fa rivivere il sapore vero e autentico dello sport e dell'amicizia".

