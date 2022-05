Partiti i playoff e playout di serie D maschile. In Promozione, invece, ultimi “botti” della regular season.

Serie D. Nelle gare portate a termine, vittorie delle favorite che hanno approfittato del turno in casa. Sospesa, invece, per impraticabilità del campo Astro-Elmas. Successo, dunque, del San Salvatore Selargius contro la Coral Alghero per 90-63, con gli algheresi che hanno il top scorer della gara, Musso con 21 punti. Si impone anche il Sennori sul Genneruxi (92-60 il finale), grazie anche al solito Merella autore di 23 punti. Chiude il quadro playoff la netta vittoria del Carbonia ai danni del San Sperate, per 90-65. In settimana gara 2. Nei playout vince l’Oristano Basket, nel derby contro l’Azzurra, per 70-50.

Promozione. Al sud turno prevalentemente favorevole alle squadre impegnate in trasferta. Eccezion fatta per la capolista che supera il Condor Monserrato grazie ad un terzo quarto fulminante (parziale da 28-41 del 20’ al 61-48 del 30’). Vince in casa lo Spirito Sportivo, contro Serramanna (70-66). Tris di vittorie fuori casa per Jolly Dolianova a Su Planu (64-66), Carloforte contro Poetto (66-76) e Basket Quartu A, sul parquet del Sinis (58-65). Al Nord ancora tempo di recuperi. Impegnate seconda e terza in graduatoria, Aurea e Dinamo 2000, vittoriose rispettivamente contro Ichnos (46-63) e Nuoro (60-48). Vince anche il CMB Porto Torres (sull’Olimpia Olbia per 50-64) e 80&Co. Basket nel derby contro la Demones Ozieri (72-65).

