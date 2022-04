Ultimi impegni nei campionati di B e C femminile prima della sosta per le festività pasquali.

Serie B. Tutto secondo pronostico nei primi impegni di semifinale playoff. Vincono le favorite Iannas Virtus Cagliari e Mercede Alghero. La Iannas Virtus si impone per 66-42 contro il Su Planu. Partita in discesa sin dal primo quarto, chiuso avanti sul 25-6. Dalla seconda frazione il quintetto allenato da Fabrizio Staico controlla e incrementa, seppur di poco, il margine di vantaggio fino alla sirena finale. Miglior realizzatrice della gara è Brunetti, della Virtus, con 18 punti. Nell’altra sfida in programma, la Mercede batte l’Antonianum Quartu per 82-74. Contesa nel quale sono gli attacchi a farla da padrona. Le algheresi partono forte e vanno sul 30-18 al 10’. Prima dell’intervallo reazione quartese e divario dimezzato al 20’ (43-37). Nuovo allungo delle ragazze allenate da Manuela Monticelli al rientro dal riposo lungo (60-48); nel finale l’Antonianum accorcia il divario, fino all’82-74 finale. Antonianum al quale non bastano i 37 punti messi a segno da Basso. Ora un weekend di pausa, tra il 20 e il 21 aprile in programma gara 2.

Serie C. Nel weekend si sono disputate tre partite di recupero. Per la sesta di ritorno in campo la capolista New Basket Ploaghe, vittoriosa per 37-61 sul campo dell’Assemini. Tra le ploaghesi Pirino è top scorer con 21 punti. Colpo esterno anche di Nuoro che vince a Carloforte per 43-62. Le padrone di casa devono accontentarsi della migliore realizzatrice, Ennas con 25 punti. Chiude la vittoria della Aragon Coral Alghero, sul Nuovo Basket Oristano, per 46-24.

