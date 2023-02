Costantino Mura e Marco Demontis, portacolori dell’Autoservice Sport in gara su Lancia Delta Integrale, hanno ottenuto un brillante quarto posto assoluto 3º Rally Terra Storico Valle del Tevere, valido come prima prova del Campionato Italiano. L’equipaggio sardo, che ha chiuso a 2’17”3 dai vincitori, Lucky-Pons, sono arrivati secondi tra le quattro ruote motrici e terzi nel 4º raggruppamento e nella classe (4/J2/N-A).

Nel Rally Moderno, valido per Tricolore, 28º assoluto e 5º di gruppo e classe l’equipaggio Fabrizio Martinis-Valentina Boi (Peugeot 208, a 5’17”6) e 47º posto assoluto, 16º di gruppo, 10º di classe per l’equipaggio della Porto Cervo Racing formato da Michele Liceri e Salvatore Mendola (Peugeot 208, a 8’38”1). Gli alfieri smeraldini anche gareggiato anche per la classifica della serie europea Ter, in cui sono arrivati al 9º posto assoluto e al 3º tra le due ruote motrici.

Nuovi commissari. Si sono svolti ieri a Cagliari, nella sede regionale del Coni, gli esami per abilitare una ventina di nuovi commissari di percorso al termine del corso organizzato da Aci Cagliari.

“Un’importante sessione di esami si è svolta nella città di Cagliari, sicuramente è un buon inizio. Cagliari e hinterland, visto il numero di abitanti, dovrebbero avere ancora più commissari di percorso. Sarà sicuramente cura del neo Fiduciario Provinciale, Gianni Saddi, incrementare in modo significativo i commissari di percorso. Prossimo appuntamento a Dorgali, con la speranza che gli appassionati rispondano a dovere così da essere realmente partecipi dell'automobilismo isolano”, ha commentato il Delegato e Fiduciario Regionale Aci Sport, Giuseppe Pirisinu.

