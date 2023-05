Gianluca Cara, Alberto Olla e l’Esordiente Luca Cardia si aggiudicano il primo posto nelle rispettive categorie del “Grand Prix Downhill 2023”, memorial Davide Cuccu, che si è tenuto a Villacidro. La gara, specialità di enduro/downhill, organizzata da team Spakkaruote Sud West Sardinia, è valida come prima prova di campionato sardo.

Primo posto assoluto per Gianluca Cara dell’Olbia Racing Team che ha fermato il crono a 1’37.195. Un grande tempo. Staccato di 2.258 il compagno di squadra Francesco Di Cesare. Terzo porto per Matteo Francesco Mura del Team Spakkaruote (1’39.747).

Alberto Olla della Bike World Sinnai, oltre all’ottimo ottavo posto nell’assoluta, è risultato primo per la categoria “Amatoriali”. Ha fermato il tempo, nella sua miglior manche, in 1’47.526. In seconda posizione Davide Contini dell’Arkitano (1’48.310) e in terza Luca La Capria del Team Spakkaruote (1’54.958).

Esordio positivo per i ragazzi terribili della Bike World Sinnai, allenati da Olla. Nella categoria Esordienti (classe 2009), primo posto per Luca Cardia (1’58.759) e terza piazza per Federico Spina (2’27.629). Seconda posizione, con lo stesso tempo di Cardia, per l’ottimo Giole Multineddu dell’Olbia Racing Team, grande club che sforna talenti nella specialità. «È stata una bellissima competizione – dice Olla –. Un bel percorso. Complimenti all'organizzazione. I ragazzi hanno confermato le aspettative. Sono orgoglioso di loro».

© Riproduzione riservata