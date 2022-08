Il nome della squadra di calcio è Minerva, il monte su cui è affacciata Villanova Monteleone:. I suoi colori sono azzurri, la fondazione nel 1966, con un campo di calcio di quelli di una volta, in terra battuta e a lato un precipizio in cui si sono persi migliaia di palloni. Ma il Minerva di Villanova Monteleone, suggestivo centro in altura di 2.200 abitanti, ubicato nell'entroterra algherese, vive giorni felici. Dopo il ripescaggio in Seconda Categoria, grazie al terzo posto conseguito l'anno scorso nel campionato inferiore (migliore terza classificata dei gironi sardi) e un'onorata militanza nel calcio dilettantistico isolano. Per la comunità, i tifosi e la squadra, quasi interamente composta da elementi locali, è un segnale importante. Ma anche un motivo in più per rimanere, visto che Villanova Monteleone negli ultimi 10 anni ha perso per emigrazione 300 abitanti. Ne è convinto il sindaco Vincenzo Ligios. "Il calcio è uno sport importante e uno straordinario veicolo sociale - spiega -. A Villanova Monteleone coinvolge tanti giocatori e numerose famiglie: è quindi anche un grande strumento di aggregazione. Lo sarà di più dopo questo ripescaggio, che dà nuova linfa ad una società gloriosa e seria come il Minerva e offre un nuovo stimolo a diversi giovani per non andare via. In un centro che lotta con tutte le sue forze contro lo spopolamento, una delle piaghe dei paesi dell'interno della Sardegna. Come amministrazione - conclude - saremo vicini alla squadra e stiamo programmando la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica". La dirigenza (presidente Giacomo Serra) è chiaramente al settimo cielo. Luigi Livesu, presidente onorario, ex giocatore e dirigente storico della compagine, coglie l'importanza del momento."Una bellissima notizia che arriva in un periodo particolare della comunità - afferma -. Ora tanti nostri giovani potranno militare in un campionato più competitivo e non cercheranno altre strade. Come società perseguiremo la valorizzazione di atleti locali, con l'obbiettivo di disputare un campionato dignitoso e soprattutto corretto". La società per la prossima stagione ha chiamato in panchina il tecnico Antonio Testoni, l'anno scorso a Putifigari. In fibrillazione tifosi speciali: gli Improvvisati, il gruppo ultra che sarà il valore aggiunto agli atleti del Minerva anche per la prossima stagione agonistica.

Argentino Tellini

Nella foto una formazione del Minerva della scorsa stagione (foto Tellini)

