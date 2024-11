Dopo nove giornate Stefano Mereu e Mauro Martin Castro sono in testa nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Il centrocampista dell’Alghero ed il difensore argentino del Taloro Gavoi hanno ottenuto l’ottavo voto. Il primo votato dal tecnico del Villasimius, Nicola Manunza. Il secondo, Castro si è comunque messo in evidenza nella gara contro l’Iglesias.

Alle spalle dei due al comando sono rimasti in tre dei precedenti cinque. Tra questi l’attaccante Luca Scognamillo, compagno di squadra di Mereu, autore del gol vittoria degli algheresi contro il Villasimius. Con sette punti anche il centrocampista dell’Iglesias, Gianluigi Illario, a segno anche domenica scorsa (il terzo gol contro il Taloro su rigore) dopo la rete contro Budoni nell’ottava giornata. Illario, figlio d’arte (il padre Riccardo ha giocato nel Palermo), eletto nella scorsa stagione migliore nel massimo campionato regionale assieme ad Andrea Porcheddu (ora all’Ossese ed ex Carbonia), sta offrendo prestazioni ottime sulla falsariga dello scorso torneo. Un giocatore indispensabile per lo scacchiere del tecnico Giampaolo Murru. Con gli stessi punti di Scognamillo e Illario, il centrocampista ventiseienne del Barisardo Othniel Manassé Mabo che vanta esperienze nei campionati montenegrino e francese.

8 PUNTI: Stefano Mereu (Alghero); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi).

7 PUNTI: Luca Scognamillo (Alghero); Madou Mabo (Barisardo); Gianluigi Illario (Iglesias).

6 PUNTI: Stefano Demurtas (Calangianus); Lorenzo Isaia (Carbonia); Sandro Scioni (Ferrini); Daniele Orro (Ghilarza); Stefano Sarritzu (Monastir); Filippo Mascia (Ossese); Roberto Mele (Taloro Gavoi).

5 PUNTI: Sariang Kassama (Calangianus); Mattia Caddeo (Ferrini); Gabriel Miguel Vulcano (Li Punti); Alessandro Cadau, Alessandro Steri (Nuorese); Danilo Ruzzittu (San Teodoro); Massimo Fadda (Taloro Gavoi); Ousman Gomez (Tempio).

4 PUNTI: Federico Pireddu (Alghero); Kaio Piassi e Carrasco Bruno Teliz (Budoni); Vinicius Marques Ciganha (Calangianus); Federico Boi e Marco Manis (Ferrini); Fabio Chergia Andrea Matzuzi (Ghilarza); Fabio Castigliego, Ignacio Centeno e Salvatore Pittalis (Li Punti); Fabio Cocco (Nuorese); Francesco Mannoni e Federico Mastromarino (San Teodoro); Matteo Argiolas, Alessandro Arrus e Luca Melis (Villasimius).

