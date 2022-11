Sono Marco Cabeccia, difensore del Latte Dolce, e Fabio Cocco, capitano e fantasista della Nuorese, in testa alla classifica dei migliori del campionato di Eccellenza, arrivato alla dodicesima giornata. Cabeccia, 35enne, ha indossato le maglie di Torres, Calangianus, Tempio, Spal, Crotone, Venezia e Reggiana, Savona e Sanremese e ora sta trascinando il Latte Dolce nella lotta per la Serie D.

Giocatore di grande esperienza come anche il 34enne Cocco che, nonostante una stagione finora negativa per la sua squadra, riesce sempre a mettersi in mostra. Cabeccia e Cocco hanno dieci punti. Hanno staccato Samuele Spano (Calangianus) e Andrea Porcheddu (Carbonia), fermi a nove. Con otto punti ci sono nove calciatori.

***

10 PUNTI

Marco Cabeccia (Latte Dolce)

Fabio Cocco (Nuorese)

***

9 PUNTI

Samuele Spano (Calangianus)

Andrea Porcheddu (Carbonia)

***

8 PUNTI

Fabio Mastino (Carbonia)

Simone Cardone (Li Punti)

Danilo Ruzzittu (San Teodoro)

Fabio Vignati (Sant'Elena)

Pier Paolo Falchi (Taloro Gavoi)

Roberto Mele (Taloro Gavoi)

Simone Calaresu (Tharros)

Salvatore Bruno (Villacidrese)

Ryduan Palermo (Villacidrese)

***

7 PUNTI

Emiliano Manfredi (Arbus)

Matteo Argiolas (Ferrini)

Lorenzo Camba (Ferrini)

Alessio D'Agostino (Ferrini)

Matteo Atzei (Ghilarza)

Guido Rancez (Ghilarza)

Mirco Carboni (Lanusei)

Kaio Florencio Piassi (Latte Dolce)

Daniele Molino (San Teodoro)

Mauro Ragatzu (Sant'Elena)

Alberto Atzori (Tharros)





