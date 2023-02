Oltre 750 atleti da tutta la Sardegna, ma anche da Sicilia, Lazio, Piemonte, Veneto, Toscana, Lombardia e Marche domenica in strada per le due gare competitive della mezza maratona del Giudicato di Oristano-Primo memorial Gianni Murgia, da 21 e 10 chilometri.

La nona edizione della manifestazione è stata presentata questa mattina in Comune. Sarà un'edizione speciale con un occhio al sociale, perché sosterrà la sezione provinciale della Lilt, la lega italiana per la lotta contro i tumori.

A fare da contorno ci saranno inoltre una prova di fitwalking e la camminata di 4,5 chilometri, adatta a tutte le età. In totale, sono attesi a Oristano più di 1.000 tra atleti e camminatori. Forte è il legame con la Sartiglia. Non a caso, ancora una volta partenza e arrivo della mezza maratona del Giudicato saranno in via Duomo, a ricordare la corsa alla stella. Il via sarà alle ore 9.30. Ci si potrà iscrivere anche domenica mattina, dalle 8 alle 9 a Palazzo Arcais. «Saranno tantissimi gli sportivi che domenica si ritroveranno a Oristano per la mezza maratona del Giudicato - ha dichiarato il presidente della Dinamica Sardegna Roberto Sassu -. Per loro abbiamo studiato un nuovo percorso, decisamente più snello rispetto al precedente e adatto a fondisti e mezzofondisti più veloci».

Il Comune è in prima fila. «Oristano ritrova la mezza maratona nella sua collocazione classica, subito dopo la Sartiglia - aggiunge il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna -. Dopo gli anni della pandemia e le tante restrizioni che hanno condizionato la vita di tutti, ci riprendiamo le nostre abitudini e ritroviamo le manifestazioni che più ci sono care». Tra gli uomini spiccano i nomi di Mustafa Belghiti, lombardo di origini marocchine, e Antonino Lollo, poliziotto-maratoneta siciliano ma residente in Lombardia, campione italiano di maratona nel 2021. Senza dimenticare il tre volte campione della mezza maratona del Giudicato Oualid Abdelkader e il ventiduenne Federico Ortu. Ci sarà poi anche l'oristanese Massimiliano Serra dei Runners. Tra le donne in gara anche Elisabetta Orrù. Nella 10 chilometri hanno confermato la propria presenza Mario Lagana e Giuseppe Mura di Samugheo e, tra le donne, Giulia Innocenti e l'oristanese Elisa Cau.

© Riproduzione riservata