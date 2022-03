Inizia con il passo giusto, la nuova stagione in azzurro di Stefano Oppo. La prima regata in calendario, il campionato regionale laziale domenica sul Lago di Paola a Sabaudia, ha visto il vogatore di Oristano conquistare la medaglia d’argento nella specialità doppio Senior. Si trattava della prima gara ufficiale sui 2000 metri, dopo la finale olimpica di Tokyo che l’ha visto salire sul terzo gradino del podio del Doppio Pesi Leggeri.

In quest’occasione, sono cambiati la categoria e il compagno dell’equipaggio. Con lui, Niels Alexander Torre, sempre del Gruppo Sportivo dei Carabinieri. Lo storico compagno delle ultime stagioni, Pietro Ruta (Fiamme Oro), ha invece gareggiato assieme a Gabriel Soares (Marina Militare). Sono stati proprio questi ultimi, a spuntarla per soli nove decimi nel testa a testa con Oppo-Torre.

Concluso il primo test, si torna al centro federale per la seconda parte del raduno azzurro: fino al 18 marzo, Oppo e compagni effettueranno lavori di potenziamento a terra e in barca, utili al commissario tecnico Cattaneo per definire gli equipaggi per il Meeting nazionale.

