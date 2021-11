Ottima prova di Mauro Muscas, unico sardo in gara, ai campionati italiani di cross master che si sono svolti a Palo del Colle in provincia di Bari. Nella categoria SM60, l’atleta dell’Atletica Sinnai si è classificato al dodicesimo posto assoluto su 62 partecipanti. «Sono soddisfatto per la prestazione», ha detto Muscas. «ho terminato la mia prova, di quattro chilometri, sotto i sedici minuti (15:57) a soli 45 secondi dal podio. Finalmente sto riuscendo ad allenarmi senza stop da infortuni. Il prossimo obiettivo? i campionati italiani di cross a marzo 2022 dove mi presenterò con ambizioni differenti. Poi, a maggio», chiude, «i campionati europei master di 10 chilometri su strada che si terranno a Grosseto».

