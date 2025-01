Due derby per una serata di tennistavolo. Succede oggi al Palatennistavolo a partire dalle 18,30 con due partite in contemporanea, una formula sempre più attuata e apprezzata. Marcozzi-TT Sassari per la serie A1 maschile, Quattro Mori-Muravera per la A1 femminile. La prima è certamente la sfida destinata a catturare l’attenzione. La Marcozzi è seconda a un punto dalla capolista Carrara (pari nello scontro diretto sabato scorso), un punto più indietro c’è la formazione sassarese, la sorpresa del campionato.

La sfida potrebbe ripetersi nei playoff scudetto, difficile prevedere nuovi passi falsi del Carrara campione d’Italia. La Marcozzi potrebbe ripresentare il trio che ha pareggiato a Carrara, Carlo Rossi, Federico Vallino Costassa (sesto e ottavo nel ranking italiasno) e l’indiano Jeet Chandra, che dopo una partenza sprint ha perso gli ultimi cinque incontri. Il TT Sassari ha tra i suoi punti di forza il croato Pistej, il russo Ismailov (il suo è il rendimento più alto), Andrea Puppo, il numero sette d’Italia che sta giocando un campionato ad alti livelli, e l’ex Alessandro Baciocchi. All’andata la Marcozzi vinse 4-1.

Non privo di significati l’altro derby in contemporanea, tra Quattro Mori e Muravera. E’ uno dei passaggi verso il quarto posto, l’ultimo che qualifica ai playoff. La squadra cagliaritana si affida alla rientrante Elizabeth Abraamian, l’atleta russa è arrivata nei giorni scorsi in città dove si allena con Tania Plaian, Miriam Carnovale e Arianna Barani. Sarà un test di avvicinamento alla sfida di domenica con le polacche del Tarnobrzeg, per l’andata dei quarti di finale della Champions League.

Il Muravera, attualmente quarto, è una formazione che non lascia mai tranquilli gli avversari. Al completo benchè sconfitta, ha dato filo da torcere alla capolista Norbello, mercoledì scorso.

© Riproduzione riservata